Судитимуть посадовця КП, який за хабар надав підприємцю у користування складські приміщення

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступника директора одного з комунальних підприємств за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений за 20 тисяч гривень, без підписання договору оренди та проведення відповідного аукціону, надав підприємцю у користування складське приміщення площею близько 700 кв. м., яке перебуває на балансі комунального підприємства.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура