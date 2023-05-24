Судитимуть посадовця лісомисливського господарства, який за хабар пропонував підлеглому лісничому уникнути звільнення

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора одного з державних лісомисливських господарств Київщини за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у 2022 році, після зміни керівництва лісомисливського господарства, лісничому наказано написати заяву про звільнення без зазначення відповідної дати.

Надалі підозрюваний вимагав від цього працівника 37 тисяч гривень, натомість обіцяв здійснити вплив на прийняття директором господарства рішення, щодо незвільнення його із займаної посади.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Теруправління ДБР у Києві

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура