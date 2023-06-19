Судитимуть посадовця військової частини, який вимагав з дружини загиблого бійця ₴150 тисяч за оформлення виплат

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника командира військової частини, який хотів нажитися на виплаті рідним загиблого бійця.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що у березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблого бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 млн грн. Він пообіцяв посприяти з оформленням та пришвидшити виплату, якщо йому наддадуть відсоток від неї – 150 тисяч гривень.

Військовослужбовця було затримано під час одержання обумовленої суми.

Він обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань наголошує, що подібні дії є неприпустими з юридичної та моральної точок зору. Кожна спроба чиновників чи посадовців-військовослужбовців нажитися на горі сімей загиблих буде жорстко та оперативно припинятися.

ДБР