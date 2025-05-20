Судитимуть правоохоронця, викритого на спробі «вирішити питання» з виїздом за кордон для іншої особи за $11 тис.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо столичного правоохоронця, який за гроші обіцяв організувати незаконний виїзд за кордон своєму знайомому.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За 11 тисяч доларів США фігурант пропонував сприяти в оформленні фіктивного висновку Медико-соціальної експертної комісії щодо непридатності до військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Він запевняв, що має «потрібні» зв’язки в МСЕК і гарантував безперешкодний виїзд за кордон після реалізації схеми.

Правоохоронця затримали працівники ДБР у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки СБУ під час одержання першої частини неправомірної вигоди — 6 тисяч доларів США.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — як незакінчений замах на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинений з корисливих мотивів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань