Судитимуть правоохоронця, який незаконно отримав понад ₴2,6 млн. виплат нібито як військовополонений

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо військового, який втік на тимчасово окуповану територію та незаконно отримував виплату, призначену сім’ям військовополонених.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У перші дні повномасштабної війни правоохоронець втік зі служби до своєї дружини, яка залишилася на тимчасово окупованій території Луганської області.

Подружжя ввело в оману командування підрозділу, де служив чоловік. Жінка надіслала документи про, начебто, захоплення чоловіка в полон росіянами. На підставі цієї документації вони з липня 2022 по січень 2024 року незаконно отримували виплати, передбачені для сімей військовополонених.

Загальна сума отриманих шахрайським шляхом державних коштів становить понад 2,6 млн гривень.

При цьому сам фігурант навіть намагався влаштуватися на службу до незаконно створених правоохоронних органів так званої «лнр» та пропонував колишнім колегам перейти на бік ворога.

Експравоохоронець обвинувачується у дезертирстві та шахрайстві (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

ДБР