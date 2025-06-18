Судитимуть правоохоронця, який за $15 тис. «допомагав» зі списанням з військового обліку
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Одеської області, який за грошову винагороду обіцяв оформити незаконне списання з військового обліку.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
За даними слідства, правоохоронець використовував службове становище для пошуку чоловіків, які ухилялися від мобілізації та перебувають у розшуку. Потенційним «клієнтам» він пропонував вирішення питання через знайомих медичних фахівців.
До прикладу в задокументованому епізоді, він за 15 тисяч доларів США пообіцяв організувати оформлення інвалідності відповідної групи через медико-соціальну експертизу. Такий статус дозволяв би особі бути знятою з військового обліку.
У березні 2025 року працівника правоохоронного органу затримали під час передачі всієї суми хабаря.
Наразі він звільнений з посади.
Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.