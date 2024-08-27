Судитимуть правоохоронця з Дніпропетровщини, викритого на незаконному збагаченні на суму понад ₴14 млн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця, який, обіймаючи керівні посади у правоохоронному органі Дніпропетровщини, незаконно збагатився на суму понад 14 млн гривень.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Минулого року фігурант «погорів» на вимаганні 200 тис. дол. США у будівельників, які робили ремонт в маєтку, що офіційно був зареєстрований на його тещу. Вже після завершення робіт через коротке замикання у будинку сталася пожежа. Правоохоронець всю провину поклав на робітників і почав вимагати відшкодувати збитки, які особисто оцінив у 200 тисяч доларів США.

У ході досудового розслідування працівники ДБР у тісній взаємодії із Національним агентством з питань запобігання корупції, провели моніторинг способу життя правоохоронця.

Встановлено, що у 2021-2022 роках він придбав земельну ділянку і почав будувати приватний будинок, який оформив на тещу. Паралельно на тестя фігурант записав позашляховик Porsche. Загалом на вказані активи правоохоронець витратив понад 14 млн гривень.

Офіційно ж таких статків у своїх деклараціях він не показував, вказуючи відчутно скромніші доходи.

Він обвинувачується у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи та в декларуванні недостовірних відомостей (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.