Судитимуть рівнянина, який прославляв окупантів та підтримував їх звірства в Україні

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом виправдовування збройної агресії російської федерації проти України та глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що уродженець Львівщини, який проживає у Рівному, використовуючи заборонену в Україні соціальну мережу «Одноклассники» висловлював свої антиукраїнські погляди і свідомо та цілеспрямовано поширював матеріали російської пропаганди, у яких принижували бійців ЗСУ та, натомість, прославляли військових країни-агресора.

Крім того, у своїх публікаціях обвинувачений підтримував анексію Криму та інших територій України, а також визнавав правомірною збройну агресію рф, розпочату у 2014 році.

У ході обшуків за місцем проживання прихильника «руського міру» правоохоронці вилучили мобільний телефон, який використовувався обвинуваченим для розповсюдження антиукраїнських матеріалів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Рівненській області. Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури