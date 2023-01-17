Судитимуть рівнянина, який «зливав» інформацію про ЗСУ та закликав до нанесення ракетних ударів по місту

Рівненська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно рівнянина за фактами поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, незаконного зберігання боєприпасів, виправдовування та глорифікації збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік після початку повномасштабного вторгнення створив та адміністрував антиукраїнський Telegram-канал.

У ньому він неодноразово виправдовував та глорифікував збройну агресію РФ проти України, розповсюджував дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та сил територіальної оборони із закликами до нанесення ракетних ударів по цих місцях.

Під час санкціонованого обшуку вдома у рівнянина вилучили набої та засоби зв’язку, які він використовував у своїй протиправній діяльності.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою. За ініціативою прокуратури на підставі рішення суду Telegram-канал заблоковано.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Рівненській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора