Судитимуть російського окупанта, який брав участь у прицільному обстрілі будинків мирних людей під час окупації села на Харківщині

Прокурори Черкаської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил держави-агресора за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 27 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений – військовий 15-ї окремої гвардійської мотострілецької Олександрійської бригади (миротворчої) 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу Сухопутних військ зс рф.

Навесні 2022 року чоловік спільно з іншими військовослужбовцями підрозділу рухалися у складі колони військової техніки по вулиці Миру в селі Піски-Радьківські Ізюмського району на Харківщині. Вони відкрили вогонь з гармат, гранатометів й великокаліберної зброї по цивільним будинкам, розстрілюючи мирне населення. При цьому бойових зіткнень із військовослужбовцями Збройних Сил України не мали.

Унаслідок обстрілів вогнепальні поранення отримали семеро людей.

Зруйновано на вулиці сім приватних будинків.

Встановлюються інші причетні до вчинення воєнного злочину держави-агресора.

Наразі обвинувачений перебуває в розшуку.

Спеціальне досудове розслідування та оперативний супровід в кримінальному провадженні здійснювали співробітники Управління СБУ в Черкаській області.

Офіс Генпрокурора