Судитимуть російського окупанта, який катував цивільного під час окупації Київщини

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальнйи акт стосовно військовослужбовця 64-ї окремої мотострілецької бригади 35 армії збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року обвинувачений, разом з поки невстановленими військовослужбовцями збройних сил рф, приїхав на військовому вантажному автомобілі з символом «V» до домоволодіння місцевого мешканця в смт Димер Вишгородського району.

Озброєні окупанти звинуватили чоловіка у співпраці зі Збройними Силами України і назвали корегувальником.

Обвинувачений вдарив його прикладом автомата в спину, від чого потерпілий впав на землю. Окупанти били лежачого чоловіка ногами та зброєю по голові й тілу. Потерпілий отримав множинні садна, гематоми, переломи ребер та забої голови, спини і грудної клітини.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура