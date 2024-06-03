Судитимуть російського окупанта, який незаконно позбавив волі та катував трьох жителів Чернігівщини

Прокурорами Чернігівської окружної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Деснянка Чернігівського району військовослужбовці зс рф, погрожуючи зброєю, незаконно затримали та вивезли на броньованому автомобілі в невідомому напрямку трьох місцевих мешканців.

З метою отримання відомостей про осіб, які співпрацюють із ЗСУ та передають інформацію про місцезнаходження особового складу та ворожої техніки рф, обвинувачений спільно з іншими військовими держави-агресора, застосовували до потерпілих упродовж двох годин фізичну силу. При цьому наносили численні удари металевою кувалдою по тілу. Потім окупанти помістили цивільних осіб до погребу, де вони перебували до наступного ранку.

Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, застосування катування або нелюдського поводження щодо цивільних осіб заборонено.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора