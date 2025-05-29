Судитимуть російського окупанта, який розстріляв автомобіль з двома мирними жителями в Катюжанці Вишгородського району

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного військовослужбовця рф, командира гаубичного самохідно-артилерійського взводу 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Східного військового округу зс рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 25 лютого 2022 року близько 13:00 год підозрюваний разом з іншим військовослужбовцем рф перебували у тимчасово окупованому с. Катюжанка Вишгородського району Київської області. На автодорозі з автоматичної вогнепальної зброї вони розстріляли автомобіль з двома мирними жителями. Від отриманих поранень чоловік та жінка померли на місці.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, оперативний супровід ГУНП в АР Крим та м. Севастополі.

Київська обласна прокуратура