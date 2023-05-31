Судитимуть російського військовослужбовця, який під час окупації Сумщини грабував мирних жителів

Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця 1-го гвардійського мотострілецького Севастопольського Червонопрапорного ордена Олександра Невського полка імені 60-річчя СРСР сухопутних військ зс рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що в березні 2022 року під час окупації с. Жигайлівка Охтирського району четверо російських військових зайшли в будинок мирних жителів та, погрожуючи їм зброєю, вимагали віддати всю наявну готівку.

Щоб переконати цивільних у серйозності своїх намірів, окупанти вивели на вулицю чоловіка та декілька разів вистрілили з автоматичної зброї над його головою. Налякана дружина віддала російським військовим все, що в неї було, – 1000 грн та 500 євро.

У ході слідства було ідентифіковано одного з військових рф, який був у складі групи. Це 24-річний житель Наро-Фомінського району Московської області.

Після звільнення зі збройних сил рф він продовжив свою кар’єру футболіста, зокрема брав участь у «Чемпіонаті ЛФЛ». Відповідно до висновку експертів гравець збірної та військовий, який грабував цивільних під час окупації Охтирщини, – це одна й та ж особа.

На даний час обвинуваченого оголошено в розшук.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Сумській області.

Офіс Генпрокурора