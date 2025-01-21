Судитимуть російських окупантів, які на Харківщині відібрали у фермерів майно і врожай на ₴117 млн.

Обвинувачені – п’ятеро військовослужбовців збройних сил рф у складі 101 стрілецького полку «лнр» та двоє цивільних осіб. Усі вони оголошені в розшук. За порушення законів та звичаїв війни їм загрожує до 12 років в’язниці.

Як встановили оперативники 7 -го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, до серії злочинів причетні п’ятеро військовослужбовців збройних сил рф та двоє мешканців Куп’янського району та Бєлгородської області.

Упродовж березня-травня 2022 року, під час захоплення сіл Петро-Іванівка, Колодязне, Фиголівка Дворічанської селищної громади Куп’янського району, окупанти обкрадали фермерів. російські військові, погрожуючи розстрілом, відібрали шість автівок у містян, якими в подальшому пересувались околицями населених пунктів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Куп’янського району надав їм інформацію про місцезнаходження зерна, а спільник з Бєлгородської області – свої вантажівки. В результаті чого, озброєні чоловіки незаконно потрапили на територію фермерських господарств, завантажили зернові та вивезли їх на територію рф. Так, військові окупаційної армії заволоділи майном на суму понад 117 млн грн.

На підставі зібраних доказів п’ятьом військовослужбовцям збройних сил рф та двом цивільним особам слідчі у серпні 2024 року заочно повідомили про підозру та оголоси в розшук.

Нині обвинувальний акт стосовно усіх фігурантів скеровано до суду. Їм інкримінують ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Відповідно до українського законодавства їм може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Заходи з викриття проводилися спільно з УСБУ в Харківській області. Публічне обвинувачення в суді здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України