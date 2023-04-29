Судитимуть російських окупантів, які знущались над мешканцями села Іванівка Чернігівського району

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт щодо двох російських військових за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Установлено, що 06 березня 2022 року обвинувачені зайшли на територію приватного господарства у с. Іванівка Чернігівського району, де у будинку перебували місцеві мешканці.

Один з військових РФ почав проводити обшук, а інший в цей час, з метою залякування потерпілих та подолання можливого опору, розпочав хаотичну стрільбу з автоматичної зброї по будинку, а також розстріляв належний власникам автомобіль.

У подальшому військовослужбовці країни-агресора, погрожуючи розстрілом дітей та чоловіка, незаконно позбавили волі дружину і мати дитини та катували її.

Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, застосування катування або нелюдського поводження щодо цивільних осіб заборонено.

За вчинене військовослужбовцям загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури