Судитимуть шахрая, який незаконно заволодів квартирою у центрі Києва вартістю понад ₴3 млн.

Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя міста Києва, який на підставі підроблених документів незаконно заволодів квартирою в історичному центрі столиці, що належала громадянці США.

Досудовим розслідуванням установлено, що зловмисник на підставі підробленого договору купівлі-продажу зареєстрував за собою право власності на квартиру вартістю понад 3 млн гривень, що знаходиться поруч з Володимирським собором у місті Києві, та у подальшому перереєстрував її на третіх осіб.

У межах кримінального провадження правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника, за місцем його проживання були проведені обшуки.

На цей час обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

З метою недопущення подальших незаконних дій на квартиру потерпілої накладено арешт. Досудове розслідування здійснювалося Дарницьким управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура