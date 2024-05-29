Судитимуть шахрая, який оформив кредит на чуже ім’я та привласнив гроші

Слідчі висунули зловмиснику обвинувачення одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

22-річна жителька Одеси повідомила у поліцію, що її ошукав 23-річний колишній співмешканець.

Поліцейські встановили, що, перебуваючи в гостях у спільного знайомого, хлопець взяв телефон колишньої, поки та відпочивала, і через мобільний банківський додаток оформив від її імені кредит на 20 тис. грн.

Дівчина колись довірила хлопцю свої паролі, а після розірвання стосунків не змінила їх, тому увійти до мобільного додатку для зловмисника не склало труднощів.

Коли гроші надійшли на рахунок, зловмисник пішов зі смартфоном дівчини по крамницях і, розраховуючись за допомогою системи безконтактних платежів, витратив близько трьох тисяч гривень на покупки. А повернувшись, запевнив потерпілу, що кредит і залишок на рахунку його, і вмовив її переказати йому решту грошей, які надалі зняв і витратив на власні потреби.

Слідчо-оперативні заходи з викриття правопорушника проводили працівники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області.

Встановлено, що зловмисник знаходився в слідчому ізоляторі Київщини, куди його було поміщено за підозрою у скоєнні наркозлочину.

«Зібравши достатньо доказів, ми під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси висунули фігуранту обвинувачення за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України – у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем; ч. 4 ст. 185 ККУ – у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 ККУ – у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Досудове слідство ми завершили та обвинувальний акт скерували до суду. За ці злочини молодикові загрожує до восьми років позбавлення волі», – зазначила заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Наталія Мрочко.

Правоохоронці наголошують, що паролі краще тримати в таємниці та регулярно змінювати, бо ніхто не застрахований від злочинних посягань на ваше майно та кошти. І навіть люди, яким ви довіряєте, можуть скористатися вашою довірою.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1