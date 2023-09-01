Судитимуть шахрая, який викрав автомобіль благодійного фонду та ошукав волонтерку на закупівлі бронешоломів 

Святошинською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця Київської області за обвинуваченням у незаконному заволодінні транспортним засобом та шахрайстві (ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, зловмисник, представляючись військовослужбовцем, увійшов у довіру до волонтерки та запропонував свою допомогу у придбанні бронешоломів іноземного виробництва для потреб захисників за вигідною ціною. Не здогадуючись про справжні наміри обвинуваченого, потерпіла перерахувала на його рахунок понад 37 тис. гривень.

Крім того, обвинувачений, перебуваючи на одній зі столичних СТО, побачив автомобіль, який належав благодійному фонду та очікував на ремонт перед відправкою на фронт. Зловмисник вирішив незаконно їм заволодіти. На наступний день він проник на територію СТО та викрав транспортний засіб.

За результатами проведення невідкладних слідчих дій чоловіка затримали.

Наразі він перебуває в СІЗО.

За вчинене чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури