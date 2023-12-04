Судитимуть шахрая, який заволодів ₴3 млн. на «продажі» автівок та квадрокоптерів для ЗСУ

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця м. Кривий Ріг за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений розміщував на відомих торгівельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж легкових автомобілів з доставкою з-за кордону та квадрокоптерів за найбільш привабливою ціною.

У подальшому він отримував кошти в якості передплати, зокрема, від військових та волонтерів, які шукали вказаний товар для потреб ЗСУ.

Далі свої зобов’язання він не виконував.

Встановлено, що обвинувачений ошукав 25 жителів різних регіонів України, яким завдано шкоди майже на 3 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, електронні накопичувачі інформації, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу Криворізького райуправління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління протидії кіберзлочинам області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури