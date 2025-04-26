Судитимуть шахрая, який заволодів земельною ділянкою в Ірпені вартістю понад ₴1 млн.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за обвинуваченням у заволодінні шляхом обману земельною ділянкою, використанні завідомо підробленого документа та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, використовуючи підроблений державний акт на право власності, незаконно заволодів земельною ділянкою в місті Ірпінь площею 0,0709 га. Після чого, на підставі договору купівлі-продажу, він незаконно відчужив її третій особі.

Сума збитків складає понад 1 млн грн.

На земельну ділянку накладено арешт із забороною вчиняти дії щодо володіння, користування та розпорядження нею.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід та накладено арешт на його майно.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області

Примітка: відповідно статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура