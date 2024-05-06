Судитимуть шахраїв, які ошукали 273 людини майже на ₴3 млн., пропонуючи роботу в Європі

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно чотирьох учасників злочинної групи, які пропонували українцям роботу за кордоном (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Насправді жодних можливостей працевлаштувати когось підозрювані не мали і не збирались цього робити.

За даними слідства, учасники схеми створили вебсайт, на якому пропонувалися нібито посередницькі послуги щодо працевлаштування українців у країнах Європи.

Спілкування з потенційними заробітчанами здійснювалося через call-центр. Після отримання від потерпілих оплати у сумі від 8 до 18 тис. грн. підозрювані припиняли з ними зв’язок, а отримані гроші привласнювали.

Таким чином ошукали 273 охочих працевлаштуватись, отримавши від них майже 3 млн гривень.

Київська міська прокуратура