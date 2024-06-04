Судитимуть шанувальника «руського миру», який «зливав» ворогу інформацію про переміщення української військової техніки

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка за фактами поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територією України, вчиненого в умовах воєнного стану, а також поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 114-2, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, мешканець с. Черкаська Лозова, що на Харківщині, під час повномасштабного вторгнення рф на територію України переїхав жити до м. Полтава та працевлаштувався штампувальником на місцевому підприємстві.

У серпні 2023 року він зареєструвався у проросійській групі в месенджері «Телеграм». Мета цього чату — передавати російським кураторам інформацію про переміщення військової техніки по території України.

Фігурант використовував всі методи конспірації: писав повідомлення під нікнеймом, приховав номер, періодично видаляв листування та виходив з групи.

Чоловік спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ та, зокрема, зафіксував маршрут руху в Полтаві іноземних танків, що були передані міжнародними партнерами як допомога Україні у відсічі збройної агресіі рф.

Зібрані дані обвинувачений надсилав у проросійський чат у вигляді текстових повідомлень. Там же чоловік ділився своїми поглядами, схвалюючи дії окупантів: «Крым уже освободили, спасибо».

Також шанувальник «руського миру» стверджував, що «харьковчане спокойно ждут освобождения» і запевняв, що українські захисники завдають ракетних ударів по мирному населенню.

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної експертизи.

Правоохоронці викрили чоловіка за місцем його проживання у Полтаві. На суд від очікує, перебуваючи під вартою.

Чоловіка судитимуть у Київському районному суді м. Полтави. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура