Судитимуть шанувальницю окупантів з смт Шевченкове на Харківщині, яка закликала жителів отримувати російські паспорти

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Диканського районного суду Полтавської області обвинувальний акт стосовно жінки за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у смт Шевченкове жінка пропагувала серед місцевих мешканців кремлівські наративи. Так, вона розповідала , що «України як держави більше не існує та більше не буде ніколи». Обвинувачена також підтримувала дружні відносини з російськими солдатами. Тому якщо хтось висловлювався проти її думки, вона погрожувала розправою з боку російської армії.

Місцевим мешканцям обвинувачена розповідала про свою прихильність до «посадовців» окупаційної адміністрації та закликала населення підтримувати російських загарбників. Крім того, вона агітувала односельчан змінювати українське громадянство на російське.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура