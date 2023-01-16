Судитимуть ще одного пособника окупантів з так званої «народної міліції м. Ізюм»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Ізюм ЗС РФ місцевий мешканець добровільно погодився співпрацювати із загарбниками. Він зайняв посаду «водія чергової частини» у псевдоправоохоронному органі — так званій «Народній міліції».

Він возив «поліцейських» за необхідними адресами, а також ремонтував службові автівки.

У жовтні 2022 року обвинуваченого було викрито.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура