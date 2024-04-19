Судитимуть ще одного російського окупанта, який на Київщині убив мирного жителя

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця мотострілецької роти 15-ої окремої бригади збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Мокрець Броварського району, обвинувачений разом із співслуживцями вдерлись на територію домоволодіння місцевої родини.

Озброєний окупант вимагав від власника будинку його мобільний телефон, аби перевірити наявну інформацію про пересування Збройних Сил України. Отримавши відмову, він вистрілив у грудну клітину чоловіка, від чого потерпілий впав на підлогу.

Вже у лежачого беззбройного мирного мешканця російський солдат здійснив ще два смертельні постріли.

Досудове розслідування та оперативний супровід – ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура