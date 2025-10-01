Судитимуть ще одного учасника банди, яка застрелила кременчуківця, готувала вбивство поліцейського та депутата

Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно ще одного учасника озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом. Обвинувачений перебував у розшуку. Наприкінці серпня 2025 року правоохоронці здійснили його екстрадицію з Німеччини. Наразі він – під вартою.

Чоловіку інкримінують бандитизм, пособництво в умисному вбивстві, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ст. 257, ч. 5 ст. 27 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 263 КК України).

Діяла банда у м. Кременчук. Упродовж вересня 2023 – лютого 2024 років учасники банди готували вбивство заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради. Також встановлено причетність обвинувачених до умисного вбивства жителя Кременчука.

Нагадаємо, обвинувальний акт стосовно 7 учасників банди направили до суду влітку 2024 року.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Полтавська обласна прокуратура

