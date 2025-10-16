Судитимуть шістьох покидьків з «кол-центру», які заволоділи коштами громадян похилого віку

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно шести учасників організованої групи за фактом шахрайства (ч. 5 ст. 190 КК України).

Слідством установлено, що обвинувачені розробили злочинну схему, спрямовану на заволодіння коштами громадян похилого віку шляхом обману.

З цією метою вони створили у м. Дніпро так званий «кол-центр», де діяли під виглядом працівників державних органів — Пенсійного фонду України та Державної виконавчої служби.

Телефонуючи громадянам, учасники групи повідомляли неправдиву інформацію про нібито наявну заборгованість за замовлення лікарських засобів та вимагали сплатити кошти, аби уникнути вигаданого «штрафу».

Потерпілим пропонували «викупити» товар, який фактично був біологічно активними добавками, за ціною від 1100 до 1700 грн, запевняючи, що після цього «претензії медичного центру» буде анульовано.

У такий спосіб зловмисники ошукали 26 громадян на суму понад 150 тис грн по всій території України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, оперативний супровід — Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури