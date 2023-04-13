Судитимуть шістьох учасників організованої групи, які незаконно виготовляли та збували алкоголь та цигарки у м. Дніпро

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно шістьох учасників організованої групи за фактом незаконного придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, організував схему нелегального виготовлення, збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів мешканець м. Дніпра. До «бізнесу» він залучив дружину та чотирьох знайомих, кожен з них виконував функції за заздалегідь узгодженим планом.

Виготовляли алкоголь у підпільному цеху за місцем мешкання організатора. Тютюнові вироби без марок акцизного податку закуповували оптовими партіями в Інтернеті. У подальшому весь товар реалізовували через мережу роздрібної торгівлі по всій території міста.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем здійснення незаконної діяльності та проживання фігурантів вилучено обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, пакувальні матеріали, 2500 літрів готової продукції, сировину – спирт 1400 літрів, тютюнові вироби, грошові кошти, мобільні телефони та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить майже 1 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури

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