Судитимуть шістьох ворожих поплічників, які нині керують в окупованих містах Луганщини

Прокурори органів прокуратури Луганщини скерували до суду обвинувальні акти стосовно шістьох керівників «муніципальних утворень лнр» за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що серед обвинувачених ‒ ексдепутати від забороненої «партії регіонів» та колишній голова Станично-Луганської ВЦА.

Четверо з фігурантів почали підтримувати ворога ще з 2014 року, інші двоє ‒ приєдналися до окупаційної влади після повномасштабного російського вторгнення.

За результатами так званих виборів, які проходили восени 2023 року, двох було обрано «головами рад міського округу муніципального утворення місто Луганськ та Свердловського муніципального округу першого скликання».

Ще четверо стали керівниками «Перевальського, Лутугинського, Станично-Луганського та Біловодського муніципальних округів лнр».

Обвинувачені активно підтримують країну-агресорку, допомагають їй у збереженні контролю над захопленими територіями регіону та сприяють їх інтеграції до рф.

Наразі всі особи оголошені у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської, Сватівської та Старобільської окружних прокуратур)