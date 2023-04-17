Судитимуть службовця, який сприяв створенню окупаційної митниці на Харківщині

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно митника за фактами державної зради та пособництва державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний державний інспектор відділу митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ» Харківської митниці перейшов на бік ворога. Під час окупації Куп’янська він добровільно співпрацював з російськими загарбниками.

Службовець обійняв посаду «и.о. ведущего специалиста отдела сертификации и лицензирования Управления промышленности и торговли ВГА Харьковской области».

Протягом усього часу виконання своїх «повноважень» обвинувачений допомагав ворогам створити російську митницю на окупованій території.

Також він організовував роботу з прийому документів для отримання виплат РФ місцевим населенням, створюючи враження «турботи» від країни-агресора. Брав участь у проведенні незаконних перевірок торгівельних підприємств та намагався націоналізувати на користь РФ один з відомих українських супермаркетів.

Під час «святкування» Дня прапора РФ він публічно розгортав на центральній площі Куп’янська російський триколор.

Наприкінці жовтня 2022 року правоохоронці затримали чоловіка у Харкові у порядку ст. ст. 208, 615 КПК України. Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — співробітники ДБР та Департаменту контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора