Судитимуть службовицю сільради, викриту на хабарі за виключення ділянки з проєкту будівництва Великої кільцевої автодороги
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно завідувачки сектору архітектури, містобудування та капітального будівництва виконавчого комітету однієї з сільських рад Бориспільського району за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Розслідуванням встановлено, що обвинувачена вимагала від громадянина мільйон гривень. За цю суму вона обіцяла виключити належну йому земельну ділянку з переліку задіяних в проєкті будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги. Відповідні зміни в технічну документацію мали внести після одержання неправомірної вигоди.
Її викрили під час одержання частини хабаря.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ДЗНД СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet