Судитимуть «смотрящого», який координував діяльність злочинного світу в Нетішині

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно чоловіка, який координував діяльність злочинного світу на території міста Нетішин (ч. 1 ст. 255-1 КК України).

За даними слідства, з червня 2022 по червень 2023 року «смотрящий» у місті Нетішин організував, контролював збут наркотиків та психотропів, розподіляв кошти і товар, а також сам здійснював продаж заборонених речовин.

Окрім того, обвинувачений здійснював контроль за дотриманням так званих «злодійських законів» та встановлених ним злочинних правил, особисто визначав раніше судимих осіб відповідальними за певні напрямки діяльності.

На даний час він перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими ГУ Нацполіції в Хмельницькій області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури