Судитимуть співробітника ТЦК, який організував заробіток на охочих уникнути мобілізації

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Протиправна схема діяла з березня 2023 року. Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі «Оберіг» за 4-7 тисяч доларів США. Він вносив в неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

За даними слідства, ділок встиг зробити «непридатними» не менше семи ухилянтів.

Наразі співробітник РТЦК та СП звільнений з центру комплектування та знаходиться під вартою.

Свою провину військовослужбовець визнав повністю та виявив бажання реабілітуватись перед законом виборюючи перемогу у лавах ЗСУ.

ДБР