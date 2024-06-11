Судитимуть столичну медсестру, яка за пів року виманила у знайомого 260 тис. гривень на «лікування» своєї онкології, «операцію» та «похорон» батька

За процесуального керівництва прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 27-річній медсестри однієї з лікарень міста Києва за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Як встановлено слідством, обвинувачена майже півроку під різними приводами просила гроші у колишнього колеги по роботі, з яким вона підтримувала дружні стосунки.

Спочатку жінка вигадала історію про лікування неіснуючої онкології. Тому просила гроші на ліки, платну палату, інтенсивну терапію. Згодом вона навіть надсилала повідомлення від імені своєї матері про те, що її донька начебто в комі і потрібні ще гроші. На цьому жінка не зупинилась, тож після “виходу з коми” їй потрібно було лікуватись за кордоном, тож вона знову звернулась по допомогу до знайомого.

Чоловік щоразу перераховував їй на картку від 500 до 15 000 гривень. Таким чином з вересня 2023 року по січень 2024 обвинувачена видурила у нього 260 тисяч гривень, які обіцяла повернути після продажу нерухомості.

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура