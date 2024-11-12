Судитимуть студента-наркозбувавча, який маскував закладки з психотропами під каміння на столичній Татарці

Правоохоронці вилучили у молодика 100 «закладок» із психотропами. Наразі досудове розслідування завершено, за скоєне йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Викрили наркодилера наприкінці жовтня поточного року дільничні офіцери поліції під час відпрацювання Шевченківського району столиці. При собі зловмисник мав психотропні речовини замасковані під каміння.

За словами слідчої Шевченківського управління поліції Катерини Черкес, під час поверхневого огляду у хлопця слідчі виявили 96 доз психотропу та виявили ще чотири, які він встиг розкласти:

«Затриманий, 18-річний киянин у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, заборонені речовини фасував на дози та збував по місту у вигляді закладок, а щоб не бути викритим маскував «товар» під камінці. Згідно висновку експерта, речовина яка була надана на дослідження – це психотропи».

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва. За вчинене йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва