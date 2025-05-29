Судитимуть студента, який намагався пограбувати столичний обмінний пункт, погрожуючи вибухівкою

Днями, слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Наступні п’ятнадцять років свого життя молодик може провести за ґратами.

У травні цього року до столичної поліції надійшло повідомлення від жінки, яка працює касиром у обмінному пункті про те, що у приміщення увірвався невідомий та почав погрожувати вибухівкою, але його дії зупинили охоронці.

Правоохоронці, які прибули на місце, з’ясували, що 19-річний студент столичного університету зайшов до пункту обміну валюти, підійшов до касира та передав їй записку з погрозами підірвати приміщення вибухівкою, яка знаходиться у нього в пакеті. Для того, щоб цього не сталося зловмисник вимагав грошові кошти у сумі 20 000 тисяч доларів. У цей час, інша працівниця пункту обміну швидко викликала охорону.

Тоді, правоохоронці затримали студента у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України й повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Наразі, слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За розбій поєднаний з проникненням в інше приміщення, з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва