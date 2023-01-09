Судитимуть так званого голову Новокаховської ВЦА та радника голови фейкової «ДНР» за наказами яких позбавляли волі цивільних

Прокурори Херсонської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званого «радника голови ДНР» та голови окупаційної влади «Новокаховської військово-цивільної адміністрації» за фактом віддання наказу військовим рф про позбавлення волі цивільної особи, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням установлено, що обвинувачені причетні до жорстокого поводження з цивільним населенням.

У березні за їх вказівками представники країни-агресора незаконно затримали журналіста газети «Новий день» та утримували в захопленому райвідділі поліції, де він зазнавав нелюдського та жорстокого поводження.

У квітня 2022 року через аналогічні злочинні дії фігурантів, затримано та ув’язнено голову міста Таврійськ Херсонської області. За вказівками обвинувачених чоловіка незаконно утримували у підвальному приміщенні, прикутим кайданками до батареї. Йому не давали їжі та води.

Наразі обвинувачені перебувають у розшуку.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчими Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури