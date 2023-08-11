Судитимуть тернополянина, який «узяв» $5500 за вплив на лікарів для видачі довідки для ухилянта

Тернопільською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя обласного центру, який отримав 5500 доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та сприяння у незаконному перетині державного кордону України (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 332 КК України).

За даними слідства, тернополянин обіцяв вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії терцентру комплектування та соціальної підтримки щодо визнання військовозобов’язаного тимчасово непридатним до служби у Збройних Силах України.

Обвинувачений пообіцяв йому за 5500 доларів США вирішити питання про отримання відповідного облікового документа та посприяти у незаконному перетині державного кордону України. Правоохоронці затримали тернополянина під час одержання вказаної суми.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури