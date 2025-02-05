Судитимуть трьох диверсантів, які на замовлення російських спецслужб вчинили серію підпалів у столиці та готували ряд диверсій на залізниці

Обвинувачені перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у липні минулого року поліцейські спільно із співробітниками СБУ викрили двох зловмисників, які за замовленням кураторів зі спецслужб рф спалили авто військового та дві залізничні релейні шафи.

Так, слідством доведено, що до вчинення злочину причетний 28-річний мешканець Харківщини, який приїхав до столиці у пошуках заробітку. Зв’язавшись в одному з месенжерів із представниками країни-агресора, зловмисник отримав завдання палити авто, що належать військовослужбовцям та інші об’єкти стратегічного значення.

Разом із товаришем, 19-річним уродженцем Черкащини, вони підпалили військове авто в Оболонському районі та залізничну релейну шафу. На підпалі другої релейної шафи правоохоронці затримали організатора, а згодом і його поплічника, який втік в іншу область із наміром переховатись.

Втім, під час подальших слідчих дій поліцейські встановили, що виконавців було троє. Так, слідчі поліції Києва розшукали 20-річного мешканця Черкаської області, у завдання якого входило фільмувати дії спільників на телефон, щоб у подальшому надіслати як доказ про виконану роботу «замовнику» з рф.

Всім трьом було повідомлено про підозри за рядом статей Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 — диверсія;

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань Кримінального кодексу України;

ч. 2 ст. 194 — умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу;

За клопотанням слідчих підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. За ряд тяжких злочинів, скоєних проти основ національної безпеки України та співпрацю з ворогом, паліям загрожує довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювалось Оболонською окружною прокуратуорою.

Відділ комунікації поліції Києва