Судитимуть трьох експравоохоронців, які влаштовували облави та обшуки в окупованому Бердянську

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно трьох колишніх правоохоронців з Бердянська, які зрадили присязі та працюють на агресорів. Обвинувальний акт направлено до суду.

Після захоплення міста російськими військами зрадники добровільно вступили до лав окупаційної поліції. Вони «злили» окупантам інформацію про своїх колег, брали участь в облавах на патріотів та обшуках у них.

Наразі колаборанти продовжують працювати на окупантів, патрулюють місто та вишукують патріотично налаштованих громадян.

Фігуранти обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

ДБР