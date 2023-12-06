Судитимуть трьох кропивничан, які ошукали матір загиблого військовослужбовця

Зловживаючи довірою жінки та маючи доступ до її мобільного банківського застосунку, зловмисники привласнили 350 тис грн, які були виплачені потерпілій в якості компенсації за загиблого сина-захисника.

За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно мешканців обласного центру за шахрайство, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану (ч.3 ст.190 КК України).

За даними слідства, троє мешканців Кропивницького у червні цього року у шахрайський спосіб заволоділи грошовими коштами, які потерпіла отримала в якості грошової допомоги від держави після загибелі сина на війні. Зловживаючи її довірою, обвинувачені шахрайським шляхом одержали повний доступ до її банківського рахунку та заволоділи її грошовими коштами у сумі 350 тис гривень.

Обвинуваченим загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування – Кропивницьке РУП ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура