Судитимуть трьох кропивничан, які ошукали матір загиблого військовослужбовця

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Зловживаючи довірою жінки та маючи доступ до її мобільного банківського застосунку, зловмисники привласнили 350 тис грн, які  були виплачені  потерпілій  в якості  компенсації за загиблого сина-захисника.

За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури завершено досудове розслідування  стосовно  мешканців обласного центру за  шахрайство, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану (ч.3 ст.190 КК України).

За даними слідства, троє мешканців Кропивницького у червні  цього року у шахрайський спосіб заволоділи грошовими коштами, які потерпіла отримала в якості грошової допомоги від держави після загибелі сина на війні.  Зловживаючи її довірою, обвинувачені шахрайським шляхом одержали повний доступ до її банківського рахунку та заволоділи її грошовими коштами у сумі 350 тис гривень.

Обвинуваченим загрожує до  п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування – Кропивницьке РУП ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура

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