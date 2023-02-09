Судитимуть трьох мешканців столиці, які передавали спецслужбам РФ дані про об’єкти критичної інфраструктури
За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно трьох мешканців Києва, завербованих представниками спецслужб країни-агресора. Двоє з них обвинувачуються у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), інший – у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
Розслідуванням встановлено, що обвинувачені добровільно погодилися на пропозицію представника спецслужб РФ допомагати йому у проведенні підривної діяльності проти України. На виконання його завдань вони здійснювали фото та відеофіксацію об’єктів критичної інфраструктури столиці, адмінбудівель державних органів та закладів охорони здоров’я.
Один з них збирав інформацію щодо військових об’єктів, наявності блокпостів і спостережних пунктів, укріплень та перебування військовослужбовців ЗСУ й інших військових формувань, які беруть участь у відсічі збройної агресії.
Зібрані дані вони передавали ворогу за допомогою одного з месенджерів під час особистого листування. За виконання поставлених завдань російською спецслужбою чоловіки отримували грошову винагороду.
За клопотанням прокуратури їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – ГВ КІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.