Судитимуть трьох покидьків, які катували неповнолітнього під час окупації Купʼянщини
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків 28 та 33 років за фактами колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) та ще одного 28-річного громадянина за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.
Троє фігурантів — мешканці Купʼянського району. За даними слідства, 33-річний обвинувачений під час захоплення громади став «заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
У свою чергу, 28-річний обвинувачений обійняв посаду «и.о. помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции». Третій фігурант — 28-річний безробітний мешканець Купʼянщини.
В одному з населених пунктів Купʼянського району влітку 2022 року 16-річний хлопець повертався до себе додому. В цей час до нього підʼїхала автівка, з якої вийшли троє озброєних обвинувачених, які були вдягнені у військову форму.
Вони силоміць затягнули хлопця до авто та відвезли до катівні, що була облаштована в приміщенні Купʼянського райвідділу поліції. Потерпілого утримували там 16 діб.
Чоловіки катували та знущались над підлітком: надягали йому на голову протигаз з перекриванням дихальних шляхів, змушували його присідати, віджиматись від підлоги. Також фігуранти систематично били дитину, майже не годували, а замість питної води давали технічну.
Вони відправляли хлопця розбирати завали, утворені внаслідок обстрілів збройними силами рф, та примушували мити автомобілі російських військових.
Жорстокими діями обвинувачені намагались отримати від 16-річного юнака інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Купʼянщині.
Обвинувачених оголошено у розшук, їх судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet