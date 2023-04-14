Судитимуть трьох поліцейських з Луганщини, які вимагали хабарі від наркозалежних осіб

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно групи поліцейських, які вимагали хабарі від наркозалежних осіб.

Слідством встановлено, що наприкінці 2021 року оперуповноважені Рубіжанського відділу поліції розробили схему отримання неправомірної вигоди.

Вони залучили до співпраці місцевого мешканця, який знаходив наркозалежних та підкидував або збував їм заздалегідь отримані від поліцейських наркотичні речовини.

У подальшому, обвинувачені імітували викриття організованого ними «злочину». Вони незаконно затримували громадян, проводили обшуки житла, вимагали «грошову винагороду» за уникнення кримінальної відповідальності.

Задокументовано передачу їм 18 тис. гривень. В іншому епізоді особам довелося припинити реалізацію свого злочинного плану.

Наразі матеріали обвинувачення направлено до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті.

Чоловіків судитимуть за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

порушення недоторканості житла (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162);

незаконне зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин (ч. 2 ст. 307);

одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368);

незакінчений замах на одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 368);

завідомо незаконне затримання, вчинене з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371).

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури