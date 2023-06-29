Судитимуть трьох вінничан, які налагодили протиправну схему переправлення ухилянтів через держкордон

Прокурором Вінницької окружної прокуратури передано до суду обвинувальний акт стосовно трьох жителів м. Вінниці за фактами підроблення офіційних документів та організації й сприяння незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч.ч. 1,3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України).

Розслідуванням установлено, що зловмисники налагодили протиправну схему переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку на підставі підробленої довідки територіального центру комплектування та соціальної підтримки про непридатність таких осіб до військової служби. Вартість довідки «ділки» оцінили у 2000 доларів США.

Зокрема правопорушники на замовлення виготовляли підроблені документи та надали їх чоловікам призовного віку, які пред’являли їх на пункті пропуску через держаний кордон України, однак працівники прикордонного загону виявили підробки та запобігли спробі незаконного перетину кордону.

Наразі обвинувачені перебувають під домашнім арештом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.

За вчинення інкримінованих злочинів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури