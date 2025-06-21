Судитимуть учасників організованої групи шахраів, які заволоділи коштами громадян під приводом благодійних внесків

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно девʼяти учасників організованої групи за фактом шахрайства (ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у 2023 році жінка організувала шахрайську схему заволодіння коштами громадян України під приводом благодійних внесків до благодійного фонду для допомоги малозабезпеченим верствам населення. До цієї діяльності вона залучила ще 8 громадян з Житомирської та Київської областей.

Створений нею «благодійний фонд» діяв у виді колл-центрів. Їх оператори надавали громадянам завідомо неправдиву інформацію про благодійні проєкти, на які необхідно перераховувати кошти. Отримані від громадян гроші як благодійні внески, в подальшому розподілялись між учасниками організованої групи.

В ході розслідування встановлено понад 30 потерпілих. Загалом протиправною діяльністю злочинної групи завдано понад 11 млн грн шкоди.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу працівників Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора