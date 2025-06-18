Судитимуть учасників організованої групи, які налагодили масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив відомих світових брендів
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та двох виконавців організованої групи за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 КК України).
Розслідуванням встановлено, що на території Києва, Київської та Дніпропетровської областей налагоджено повний цикл виготовлення підроблених моторних мастил. Щоденний обсяг виробництва готової продукції становив понад 3 тони.
Фальсифікований товар реалізовували під виглядом оригінального оптовими партіями та вроздріб через мережу Інтернет, пункти роздрібної торгівлі, СТО та на місцевих ринках України.
Проведено 21 санкціонований обшук у місцях виготовлення та реалізації контрафактної продукції, а також за місцем проживання учасників групи.
Під час обшуків вилучено 14 тис. літрів готової продукції, 3,8 тис. літрів сировини, майже 4 тис. одиниць пластикової тари, обладнання для виробництва, маркіратори, транспортні засоби, понад 1,5 млн грн готівки, фінансово-господарську документацію та чорнові записи.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 12 млн грн.
Досудове розслідування здійснювалось детективами ТУ БЕБ у Київській області за оперативного супроводу Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України.
Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.