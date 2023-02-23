Судитимуть учасників організованої злочинної групи, які вчиняли крадіжки з проникненням до житла та офісного приміщення

Прокурором Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно організатора та двох членів організованої групи, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 України.

Досудовим розслідуванням установлено, що члени організованої злочинної групи у м. Вінниці та одному з районів області вчинили крадіжки із приватного будинку та офісного приміщення на загальну суму понад 450 тис. грн, однак вимушено припинили злочинну діяльність, оскільки були викриті правоохоронцями.

Зловмисники ретельно готувалися до вчинення крадіжок. Вони спостерігали за місцем вчинення злочинів, за допомогою камер прихованого відеоспостереженння фіксували час та осіб, які відвідують приміщення. Під час вчинення кримінальних правопорушень один із членів групи за допомогою рації повідомляв про небезпеку інших учасників злочинного угрупування.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури