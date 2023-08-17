Судитимуть учасників ОЗГ, які намагалися заволодіти трьома земельними ділянками у столиці вартістю понад ₴8,5 мл.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 учасників організованої групи та 4 їх спільників, які намагалися заволодіти земельними ділянками у Києві вартістю понад 8, 5 млн гривень.

Предметом злочинних посягань стали три ділянки у Голосіївському районі столиці, що належать до комунальної власності.

За допомогою нотаріуса, яка діяла у змові з учасниками групи, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно були внесені недостовірні відомості про наявність на цих земельних ділянках житлових будинків, яких насправді там не було.

Надалі неіснуючі об’єкти нерухомості були переоформлені на підставних осіб, які виступали добросовісними набувачами.

У ході наступного етапу злочинної схеми інженер-землевпорядник, достовірно знаючи про відсутність житлових будинків на земельних ділянках, виготовив технічні документи, на підставі яких земельним ділянкам були присвоєні нові кадастрові номери та відповідні відомості були внесені до Державного земельного кадастру.

Підроблена документація на неіснуючі будинки та нові кадастрові номери були потрібні учасникам оборудки для реалізації завершальної стадії схеми – виведення земельних ділянок з комунальної власності та подальшої перереєстрації їх на інших осіб.

Завдяки вчасному втручанню правоохоронців злочинний умисел не був доведений до кінця.

Дії організатора та учасників злочинної схеми кваліфіковано за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Викрили злочинну схему прокурори спільно зі слідчими СУ ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Київська міська прокуратура